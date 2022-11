foto

I test di Valencia, a due giorni dal trionfo mondiale di Pecco Bagnaia, hanno rappresentato un primo, interessante, antipasto della prossima stagione in MotoGP. Diversi piloti hanno provato il primo prototipo della moto 2023: Ducati ha testato il nuovo motore e la nuova carena, Yamaha telaio e aerodinamica evoluzione, con un codone in stile Borgo Panigale. Novità che non hanno convinto Fabio Quartararo, mentre Marc Marquez ha criticato la Honda ('così non va') I TEMPI DEI TEST - BASTIANINI IN ROSSO