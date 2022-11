Supersport, Aegerter diventa campione a Mandalika

Tuuli vince gara-1 davanti a Caricasulo

A farla da padrone in Indonesia è stato però Niki Tuuli, poleman e vincitore di Gara 1. Il pilota finlandese trova il secondo successo in carriera e regala a MV Agusta la prima affermazione dal 2017 in una gara condotta con sicurezza sempre in testa, resistendo agli iniziali tentativi di disturbo da parte di Federico Caricasulo e Can Oncu, finiti a podio in quest’ordine. Quarto Aegerter, che ha beffato al photofinish un buon Yari Montella sulla seconda Kawasaki Puccetti. Sesto posto per Nicolò Bulega davanti a Stefano Manzi, con Jules Cluzel a precedere Raffaele De Rosa (nono) e Adrian Huertas a chiudere la top-10. Quindicesimo Leonardo Taccini, ritirato oltre a Baldassarri anche Luca Bernardi.