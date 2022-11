C'è Bagnaia, presenti anche Dovizioso e Petrucci

In tutto sono 40 i partecipanti al via della 100 chilometri dei Campioni 2022. In prima fila i piloti della VR46 Academy, a partire dal campione del mondo Pecco Bagnaia. Presenti anche Luca Marini, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, oltre ad Antonelli, Manzi, Vietti e Migno. Ma Rossi ha voluto fare le cose in grande quest'anno, invitando al Ranch anche Alex Rins, fresco di passaggio alla Honda LCR, Jorge Martin (Ducati Pramac), Fabio Di Giannantonio (Team Gresini) e Augusto Fernandez, che dopo la vittoria del Mondiale in Moto2 esordirà nel 2023 in MotoGP con il team GasGas. Tra i protagonisti al cancelletto di partenza anche Andrea Dovizioso, tre volte vicecampione del mondo in top class e ritirato in questa stagione dopo l'esperienza in Yamaha. E poi ancora Danilo Petrucci, che nel 2022 ha corso nel MotoAmerica ma ha anche disputato il GP della Thailandia di MotoGP in sella alla Suzuki al posto dell'infortunato Mir, e il nostro talent Mattia Pasini. Molti anche i piloti della Superbike, a cominciare da Michael Ruben Rinaldi e Axel Bassani.