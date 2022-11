Approvata all'unanimità la proposta del sindaco Ricci per conferire la cittadinanza benemerita al campione del mondo della MotoGP: "La sua è stata una vittoria straordinaria. Pecco è un talento cresciuto sotto la guida del più grande di sempre, Valentino Rossi, nel nostro territorio che si conferma Terra di Piloti e Motori. La cittadinanza è il giusto riconoscimento a un campione che ha scelto di vivere a Pesaro"

Pecco Bagnaia riceverà la cittadinanza benemerita di Pesaro. La proposta per l'onorificenza al campione del mondo della MotoGP era arrivata dal sindaco Matteo Ricci dopo la conquista del titolo: "Tutti bbiamo esultato per la straordinaria vittoria che ha riportato il motociclismo italiano sul tetto del mondo dopo tanti anni – ha spiegato Ricci –. Bagnaia è un talento, cresciuto sotto la guida del più grande di sempre, Valentino Rossi, nel nostro territorio che si conferma Terra di Piloti e Motori. La cittadinanza è il giusto riconoscimento a un campione che ha scelto di vivere a Pesaro".