Eppure la svolta, la gara che gli ha aperto gli occhi dandogli la consapevolezza di poter correre meglio di quanto aveva fatto fino a quel momento, è stata il weekend del Sachsenring, concluso con l’ennesima caduta e la vittoria del francese . Un Gran Premio disastroso quindi, il punto più basso della sua stagione, quello che avrebbe potuto mettere una pietra tombale sopra suoi i sogni iridati. Ma non fu così, fu propio quella gara ad aprirgli gli occhi . Alcune gare dopo il pilota della Ducati confesserà: “Il Sachsenring mi ha impartito una grande lezione, sapevo di avere un potenziale più alto, di non essere una comparsa e lì l’ho capito. Non era semplice comprenderlo, ma quando l’ho capito tutto è andato meglio”. Imparare dai propri errori e dalle proprie sconfitte è sinonimo di umiltà e di grande maturità .

Vincere contro i pronostici vale doppio

A metà stagione e con il francese in fuga Pecco avrebbe potuto rassegnarsi, maledicendo gli errori della prima parte, i punti persi e le quattro cadute fatali (Qatar, Francia, Barcellona e Germania). Invece si è fermato ad analizzare, a riflettere sugli sbagli e sul potenziale che sapeva di possedere. “Ci sono stati alti e bassi, soprattutto nella prima parte, ero competitivo ma ho commesso degli errori. L’analisi mi ha aiutato a migliorare” spiegherà in seguito. Il successo di Silverstone gli darà la spinta decisiva: “Una gara che mi ha motivato tantissimo perché non ero il più competitivo, partivo quinto e non avevo il passo per vincere, però ho lavorato bene sulle gomme, ho cercato d’imparare dagli altri e alla fine ho vinto”. Fabio chiuse quella gara ottavo (penalizzato dal long lap rimediato ad Assen) e in un sol colpo perse 17 punti. Vincere contro i pronostici vale doppio e a Pecco ha spalancato le porte della speranza, consolidando la sua consapevolezza e soprattutto dimezzando lo svantaggio in classifica.