Aleix Espargaró: "Possiamo ripeterci nel 2023"

Ambizioso e sicuro di sé. Aleix Espargaró ha vissuto un 2022 pieno di emozioni, arrivando a giocarsi persino la testa del Mondiale nella prima parte della stagione, per poi calare di rendimento nella seconda metà dell’anno (concludendo poi il campionato al 4° posto in classifica). Per lo spagnolo non è stato un caso. Anzi, come spiega in un’intervista rilasciata al giornale tedesco Motorsport Magazin, il percorso di crescita di Aprilia è in costante aumento: "Nessuno credeva in noi nel 2021, quando siamo saliti sul podio per la prima volta. Anche nel 2022 nessuno credeva in noi, e invece abbiamo vinto la nostra prima gara. Adesso nessuno pensa che potremo ripeterci nel 2023, io invece ci credo". E chi continua ad essere scettico sulle sue prestazioni, Espargaró risponde: "Non ho lottato per il titolo per 15 anni, capisco di dover dimostrare ancora il mio valore. Nessuno, per esempio, dubita di Fabio Quartararo. Nelle ultime tre stagioni è sempre stato in lotta per il Mondiale. Se dovessi riuscirci anche quest'anno, nel 2024 ci saranno meno dubbi su di me".