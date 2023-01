Non solo MotoGP e Moto2: il team Gresini ha svelato anche la Ducati che parteciperà al prossimo Mondiale MotoE. "La cosa bella è che si notano pezzi qua e là della MotoGP, sono curioso di di provarla nei test. L’obiettivo è vincere più gare possibili", ha commentato a Sky Matteo Ferrari. "E' spettacolare, non vediamo l’ora di scendere in pista. Pretendo molto da me stesso, voglio essere la sorpresa del campionato e divertirmi”, le parole di Alessio Finello

