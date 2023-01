Così come Pecco Bagnaia, anche Alvaro Bautista correrà il prossimo anno nel Mondiale di Superbike con il n°1 sul cupolino della sua Ducati del team Aruba.it Racing: "In questo modo il nostro obiettivo non potrà che essere uno solo, vincere. Avremo pressione, ma amo le nuove sfide". Rinaldi: "Vorrei lottare per il titolo mondiale" SUPERBIKE, TUTTE LE FOTO DELLA NUOVA DUCATI Condividi

Esattamente come Pecco Bagnaia, anche Alvaro Bautista ha scelto di abbandonare il proprio numero (il 19, ndr) per passare all'1 che contraddistingue il campione del mondo. Lo spagnolo difenderà il titolo iridato in Superbike a partire dal weekend del 24-26 febbraio, quando comincerà il Campionato a Phillip Island. Bautista e Michel Rinaldi erano presenti a Madonna di Campiglio per l'unveiling della nuova Ducati del team Aruba.it Racing.

"Sono un Ducatista, vogliamo vincere ancora tanto" “Abbiamo davanti a noi una nuova sfida. Dopo una stagione fantastica in cui abbiamo vinto con Ducati sia in Superbike che in MotoGP, il 2023 sarà inevitabilmente un anno non facile. Correndo con il numero 1, infatti, il nostro obiettivo può essere soltanto uno: vincere. Avremo tante pressioni ma allo stesso tempo dovremo stare tranquilli, cercare di lavorare con grande concentrazione ma anche con serenità. Avremo una nuova moto ed anche se non sarà estremamente diversa da quella del 2022, è chiaro che sarà fondamentale il lavoro che riusciremo a fare prima della prima gara per sistemare quei dettagli che ci aiuteranno a sfruttarne al meglio le prestazioni. Vorrei rivolgere anche un pensiero a tutti i Ducatisti: sono molto orgoglioso di tutti i nostri tifosi che ci hanno seguito la scorsa stagione e spero che con il risultato che abbiamo ottenuto, nel 2023 ce ne saranno ancora di più a sostenerci nei circuiti di tutto il mondo. Sono un Ducatista e mi sento fortunato di poter difendere i colori del team Aruba.it Racing – Ducati”.

Rinaldi: "Voglio lottare per il titolo mondiale" "Inizio questa nuova avventura con grande entusiasmo. Insieme alla mia squadra abbiamo sempre fatto passi in avanti negli ultimi due anni, riuscendo a migliorare i nostri risultati. Come team abbiamo ottenuto la vittoria dei tre titoli nella passata stagione e questo significa che il pacchetto è molto forte. Durante l’inverno abbiamo analizzato i punti su cui dovremo concentrarci per migliorare e provare quindi ad essere competitivi per la corsa al titolo. Ho lavorato molto in queste settimane e continuerò a farlo con grande dedizione per poter riuscire ad esprimere sempre il mio massimo potenziale. Ci saranno tante novità, anche sulla moto, e per questo non vedo l’ora di cominciare. Voglio ringraziare Aruba e Ducati per la possibilità di guidare questa bellissima Panigale V4 R e far parte di un team così ambizioso”.