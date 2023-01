Moto2, torna Forward Racing senza Mv

Come racconta Giovanni Cuzari, il proprietario e cuore della squadra, la storia del rapporto tra il suo team, Forward Racing, e Mv Agusta, è stata resa complicata dalla pandemia. E infatti, quando il team pensava di poter lavorare per sviluppare un progetto che aveva avuto almeno un paio di grandi soddisfazioni, cioè una grande gara di chiusura Mondiale con Stefano Manzi a Valencia 2019 e il record assoluto di velocità mai raggiunto da una Moto2 ancora imbattuto, il lavoro si è arenato per il congelamento delle modifiche pensato per fronteggiare l’emergenza che il Covid aveva provocato nel Motomondiale anche a livello sportivo. Certo, una volta terminata l’ondata più devastante della pandemia, qualche piccola apertura regolamentare c’era stata, ma comunque non sufficiente a compensare il lavoro irrimediabilmente perso. Il risultato è stato che Mv Agusta in Moto2 non è riuscita a imporsi come vincente, ma non è stato questo a determinare le scelte per il 2023.