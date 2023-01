Gino Borsoi, nuovo team manager della Ducati Prima Pramac, fissa gli obiettivi per il prossimo Mondiale nel corso della presentazione della nuova livrea: "Per me è una grande sfida personale, l’obiettivo è quantomeno confermarsi miglior team indipendente. Per noi è un onore portare avanti lo sviluppo di questa nuova Desmosedici GP 2023. Abbiamo tanta voglia di dimostrare che possiamo essere un grande team, abbiamo lavorato molto durante l’inverno per questo, siamo pronti"

Il team Prima Pramac ha confermato i suoi due piloti per il 2023, ovvero Jorge Martin e Johann Zarco . Il volto nuovo all’interno del box sarà quello di Gino Borsoi, nuovo team manager . L’ex pilota della classe 125 (tre podi in carriera), porterà la sua esperienza manageriale iniziata nel 2003 con il team Global Racing e proseguita dal 2006 a fianco di Aspar Martinez. Per lui sarà il debutto in MotoGP: "Mi fa molto piacere lavorare con questi due piloti. Martin è stato uno dei miei piloti in Moto3, con Zarco abbiamo lottato quando eravamo in 125 , abbiamo vissuto delle gare combattute. Eravamo rivali, adesso siamo nella stessa squadra. Devo imparare a gestire entrambi – ha detto nel corso della presentazione della nuova livrea negli studi Sky –. Per me è una grande sfida personale, ho tanta voglia di lavorare, l’obiettivo è quantomeno confermarsi miglior team indipendente e se possibile arrivare prima degli altri".

"Vogliamo dimostrare di essere un grande team"

Il team Prima Pramac avrà a disposizione per i suoi piloti due Desmosedici GP 2023, ovvero le stesse moto dei piloti della Ducati ufficiale (Bagnaia e Bastianini). Per Borsoi è uno stimolo in più: "Per noi è un grade onore portare avanti lo sviluppo di questa nuova Desmosedici GP 2023. Ci saranno delle novità che proveremo nei primi test di Sepang, c’è un’evoluzione già programmata. Ringrazio il team Prima Pramac e Ducati per questa opportunità. Abbiamo tanta voglia di dimostrare che possiamo essere un grande team, abbiamo lavorato molto durante l’inverno per questo, adesso siamo pronti". Il Motomondiale 2023 sarà tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: si parte il 26 marzo con il GP del Portogallo.