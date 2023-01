Il mondiale Superbike riaccende i motori a Jerez per la prima sessione di test del 2023. I tanti piloti in pista hanno sfruttato il meteo favorevole (nonostante il freddo della mattinata) per togliere la ruggine dell’inverno e proseguire il lavoro di sviluppo. A comandare la classifica è Toprak Razgatlioglu, autore del tempo di 1’38”597 siglato nell’ultima ora di prove. Primo già in mattinata, il turco di casa Yamaha ha tenuto dietro il campione del mondo Alvaro Bautista, staccato di due decimi e mezzo sul miglior giro. Lo spagnolo ha svolto una comparativa tra Ducati Panigale V4R 2022 e la versione 2023, presente in due esemplari; il miglior tempo è stato fatto con la nuova moto, con la quale ha girato per tutto il pomeriggio apprezzando soprattutto il motore più gentile. Buon risultato anche per Michael Ruben Rinaldi, subito alle spalle del compagno di squadra in Aruba.it Racing e davanti alle temibili Kawasaki di Jonathan Rea e Alex Lowes. I piloti del team Provec hanno a disposizione due moto ciascuno e la squadra ha lavorato di fino, portando piccole novità tra cui i cornetti variabili che dovrebbero dare un minimo di potenza in più. Qualche giro di shakedown è toccato anche al test rider francese Florian Marino.