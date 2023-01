SBK, test Jerez: Bautista, nr. 1 sulla Ducati V4

Sulla pista andalusa il via ai test che anticipano la stagione 2023 di SBK. Per il campione del mondo in carica Bautista e Petrucci il debutto sulla nuova Ducati V4. Qui le immagini della giornata e tutti i dettagli dai box. Campionato al via in Australia nel weekend del 26 febbraio

VIDEO - TEST SBK, BAUTISTA CON IL NUMERO 1 SULLA LIVREA