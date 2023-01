Il Mondiale 2023 rappresenta la nona stagione per Binder alla KTM. Ha iniziato nel 2015 in Moto3, riuscendo anche a vincere un titolo nel 2016. "Voglio lottare costantemente con gli altri piloti, sono qui per provare a vincere il Mondiale, è quello l’obiettivo della mia vita – spiega il sudafricano nel giorno della presentazione della nuova livrea –. Per riuscirci dobbiamo lavorare sodo, onestamente credo sia qualcosa che possiamo raggiungere. Non abbiamo mai avuto un'occasione così" PEDROSA WILD CARD NEL GP SPAGNA Condividi

Il 2023 sarà la tua quarta stagione in MotoGP, il nono anno consecutivo con i colori della KTM. Hai 27 anni, in carriera hai vinto gare e conquistato podi. Tutto si sta evolvendo verso qualcosa di speciale? "Ho passato molti anni con la KTM. È pazzesco pensare che sarà il mio nono anno con loro e il quarto in MotoGP. È entusiasmante. Mi sento alla grande all'inizio di questa stagione. Abbiamo chiuso bene l'ultimo Mondiale, ci sono stati tanti piccoli miglioramenti nell'ultimo test. Certo, ci sono cose su cui dobbiamo lavorare, ma in generale abbiamo fatto un passo avanti. Qualsiasi piccolo passo avanti in MotoGP in questo momento, considerando quanto equilibrio c'è, può davvero fare molto. Speriamo che tutto questo si trasformi in una stagione in cui poter dimostrare ciò di cui siamo capaci"

Per molte persone sei stato uno dei migliori piloti del 2022. Tu come valuti la tua ultima stagione? "E' molto bello sapere che pensano questo di me, ma l'unica cosa di cui mi preoccupo sono i podi e le vittorie, sono qui per questo. Considerando le difficoltà avute nella passata stagione, chiudere 6° in campionato è fantastico, anche se non è l'obiettivo che volevo raggiungere. Voglio riuscire a lottare costantemente con gli altri piloti, sono qui per provare a vincere il Mondiale. È quello l'obiettivo della mia vita, per riuscirci dobbiamo lavorare, onestamente credo sia qualcosa che possiamo raggiungere. Non abbiamo mai avuto un'occasione di poter fare bene come in questa stagione"

Nel prossimo Mondiale sarà introdotta la Sprint Race. Cosa cambierà per i piloti? "Le Sprint Race saranno qualcosa di nuovo per tutti noi. Una gara in MotoGP di sabato è una novità assoluta, a me piace l'idea, perché preferisco correre sempre. Se dovessi scegliere tra gareggiare o girare nelle Libere 4, sceglierei sicuramente di correre. La Sprint Race per noi è emozionante, porta qualcosa di completamente nuovo. Non vedo l'ora di scoprire come andrà a finire il primo GP a Portimao"

Quali sono le cose principali su cui lavorerai nei prossimi test? "Nella scorsa stagione è stato estremamente chiaro di cosa avevamo bisogno per essere più veloci. La nostra moto ha fatto tutto abbastanza bene, avevamo solo bisogno di migliorare ancora un po'. Serve migliorare la frenata, andare un po' meglio in curva e avere più grip al posteriore. Abbiamo provato la nuova moto a Valencia, ha toccato alcuni dei nostri problemi e sento che ha il potenziale per crescere. Sono entusiasta nel vedere dove possiamo arrivare"

Come si fa a creare un'atmosfera positiva all'interno del box e a farla durare per così tanto tempo? "Penso che non sia qualcosa su cui lavori. È stato molto naturale per me e il mio tea,. L'ho già detto: ho una squadra incredibile che mi segue. Sono tutti, in primo luogo, persone fantastiche e davvero brave in quello che fanno, rendono tutto semplice. Ti senti entusiasta di andare a lavorare perché vuoi vedere i ragazzi del team, perché sono tutti tuoi amici. È una cosa che mi è sempre piaciuta, considerando che sei costretto a stare molto tempo lontano da casa"

Quest'anno la MotoGP sembra più competitiva che mai. Come consideri il fatto di essere un pilota di questo campionato? "Sarà un nuovo anno per tutti con la Sprint Race. Sono 21 Gran Premi, ma in realtà ci saranno 42 gare, è il doppio di quello a cui eravamo abituati, cambierà molto. Penso che saremo molto più sotto pressione, perché ci sono più punti in palio. Ogni piccolo errore può incidere molto più"