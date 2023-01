Dopo aver presentato la nuova livrea della KTM, il team manager Francesco Guidotti ha confermato che il collaudatore Dani Pedrosa parteciperà come wild card al GP di Spagna in programma il prossimo 30 aprile: "Questo dimostra l’importanza del suo contributo, che è davvero elevato". L'ultima gara dello spagnolo risale al GP di Stiria del 2021. Sulla prossima stagione Guidotti si sbilancia: "Siamo un team factory: l'unico obiettivo che possiamo avere è il titolo" MILLER: "SAREBBE FANTASTICO VINCERE CON KTM" Condividi

Dani Pedrosa parteciperà come wild card al Gran Premio di Spagna il 30 aprile 2023. A confermarlo è il direttamente il team manager della KTM, Francesco Guidotti, nel giorno della presentazione della nuova livrea della RC16: "Ho ricevuto la conferma pochi minuti fa, questo dimostra l’importanza del suo contributo, che è davvero elevato". Pedrosa, tre volte iridato e inserito nella MotoGP Legends Hall of Fame, lavora attualmente come collaudatore del marchio austriaco. La sua ultima gara è il Gran Premio di Stiria del 2021, quando fu protagonista di un brutto incidente con l'Aprilia di Savadori. Guidotti, che quest'anno inizia la sua seconda stagione da team manager del team Red Bull KTM Factory Racing, ha confermato inoltre che allo shakedown in programma a Sepang a inizio febbraio ci sarà anche Jonas Folger.

Francesco Guidotti è il team manager della KTM

Beirer: "Pedrosa ha una mentalità forte" La notizia della wild card di Pedrosa è stata accolta con entusiasmo anche dal direttore di KTM Motorsports, Pit Beirer: "Pedrosa è un ragazzo con una mentalità forte, non si può costringerlo a fare una wild card”, ha detto per sottolineare la fiducia dello spagnolo nel progetto RC16. "Non farebbe una wild card se pensasse che la moto non è competitiva, quindi spero che ci dia il segnale giusto per farlo". Le gare rappresentano la situazione migliore per capire alcuni dettagli, come spiega Beirer: "La pista è diversa, la gomma è diversa, quindi il test perfetto è naturalmente la gara".

Dani Pedrosa in sella alla KTM - ©Motorsport.com

Guidotti: "L'obiettivo è vincere il Mondiale" Oltre alla notizia della wild card di Pedrosa, Guidotti ha commentato anche l’inizio della sua seconda stagione come team manager KTM: "Il secondo posto fra i team dello scorso anno è un punto di partenza per il futuro. Significa che la squadra lavora bene e l'atmosfera è ottima. Quest'anno ci saranno 21 GP e sarà importante essere competitivi, sperando di arrivare tra i primi cinque ogni volta. Poi ci saranno anche le sprint race. Siamo un team factory: l'unico obiettivo che possiamo avere è il titolo. Facile a dirsi, non a farsi. Ma è l'obiettivo principale. Tutto deve essere efficiente, soprattutto ora che avremo meno tempo per fare le giuste regolazioni in tutte le condizioni. Sarà fondamentale creare una squadra strettamente connessa ed efficiente, per affrontare le sfide quotidiane. I nostri piloti, Jack e Brad, sono una combinazione speciale. Con loro la squadra sarà molto forte".