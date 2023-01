Miller: "Sarebbe fantastico vincere con la KTM"

Jack Miller è il volto nuovo della KTM Factory. Dopo l'esperienza alla Ducati ufficiale, il pilota è tornato alla casa austriaca con cui aveva già corso in Moto3. Nel giorno della presentazione della nuova livrea della RC16, l'australiano ha dichiarato: "Non vedo l'ora di raccogliere ciò che ho imparato durante la mia carriera e portarlo qui. Sarebbe fantastico riuscire a vincere anche con KTM. Con la mia esperienza e la mia conoscenza, saremo in grado di sfruttare la moto al massimo e migliorare i risultati" Condividi

Jack, la prima cosa che ogni fan della MotoGP e della KTM vuole sapere è: che sapore ha il Prosecco sul podio quando bevi dallo stivale per esultare? "In generale, ogni volta che sali sul podio, non credo che abbia importanza cosa stai bevendo, avrebbe a prescindere un buon sapore... Non è poi così male. Il Prosecco è generalmente tiepido, è stato sul podio per tutta la gara, quindi non è nelle migliori condizioni... Ma a prescindere, qualunque scusa è buona per festeggiare sul podio con lo shoey"

La KTM ha avuto un forte impatto in MotoGP in poco tempo. Sei contento di far parte di questo progetto che punta a vincere il Mondiale? E com'è tornare in KTM? "È incredibile vedere il percorso che KTM ha intrapreso durante la mia carriera in MotoGP, vederli crescere così è proprio bello. Fino ad ora sono stato un osservatore esterno, adesso sono un insider che guarderà questo percorso da dentro, sarà diverso. Quello che ha ottenuto KTK in così poco tempo è impressionante. Quindi, non vedo l'ora di raccogliere ciò che ho imparato durante la mia carriera in MotoGP e portarlo qui, sperando di migliorare entrambi"

La KTM RC16 sarà la tua terza moto in MotoGP dopo Honda e Ducati. Com'è stato accelerare per la prima volta con questa moto? Cosa hai provato di diverso? "Una moto è pur sempre una moto, ma quando sei in MotoGP i dettagli fanno una differenza enorme, quindi sarà un grande cambiamento per me. Passando dalla Honda, poi alla Ducati e ora alla KTM, sono stato in grado di acquisire molta esperienza prima di salire sulla RC16. Essendo stato abbastanza fortunato da vincere su entrambe le moto precedenti, sarebbe fantastico riuscire a vincere anche con KTM. L'impatto iniziale è stato buono. Purtroppo avendo avuto solo un giorno di test prima della stagione non è stato semplice, ma è andata meglio di quanto mi aspettassi. Abbiamo fatto dei passi da gigante nel primo giorno di lavoro".

Sembra che i fan siano affascinati dalla tua onestà e dalle tue emozioni: quanto è difficile essere un personaggio pubblico e dover controllare ciò che provi? "Non è troppo difficile. Alla fine sono un tipo normale come tutti gli altri, quindi è così che mi vedo. Il mio lavoro è andare in moto, ma alla fine siamo tutti pelle e ossa quindi non cambia il fattore umano, almeno credo. Penso che le persone siano affascinate da chi mostra un po' di più le normali emozioni umane, nei momenti belli e nei momenti brutti. Molte persone sono quasi robotizzate, non mostrano le loro emozioni, mentre penso che ai fan piaccia qualcuno con cui ci si può relazionare, per capire chi sei"

Che tempo ti sei dato per adattarti alla KTM prima di ottenere dei risultati? "Vorremmo tutti fare bene subito dalla prima gara, ma abbiamo ancora un po' di cose da fare. Qui sono stati fatti investimenti importanti, ci sono molte persone che lavorano, c'è molto impegno in questo progetto, quindi alla fine dipende anche dai piloti. Cerco di non pensarci troppo. Spero di riuscire a capire durante i test come rendere al meglio con questa moto. Con la mia esperienza e la mia conoscenza, saremo in grado di prendere il meglio dalla moto e migliorare i risultati".

Qual è il segreto per creare una buona atmosfera nel box per così tante gare e per così tanto tempo? "Non è difficile. In fondo passo la maggior parte dell'anno con questi ragazzi. Come pilota essenzialmente metti la tua vita nelle loro mani, attraverso ogni dado e bullone che entra in quella moto. Quindi, mi piace avere un buon rapporto con la mia squadra. Il 2023 sarà un anno davvero diverso, con la Sprint Race in arrivo. Quindi bisogna fare affidamento su questi ragazzi, ora più che mai. Lavorare in un buon ambiente crea quel 10% in più, che si tratti di un meccanico o di un ingegnere. Loro danno il massimo cercando di fare il meglio per te, quindi il minimo che puoi fare è cercare di creare un buon ambiente in cui lavorare"