SBK, test Jerez: Razgatlioglu 1°, bene Bautista

Razgatlioglu bissa la prima posizione di ieri e precede Rea. Bautista (3°) impressiona per la costanza, buona prestazione anche per Rinaldi (4°). In Supersport svetta nuovamente Nicolò Bulega

Si chiude nel segno di Toprak Razgatlioglu la due giorni di test Superbike a Jerez. Il turco ha segnato il miglior tempo anche nella seconda giornata, migliorando di tre decimi rispetto a ieri fino al 1’38”269 fatto con gomma SCQ. Toprak è stato protagonista di un brutto volo alla curva Lorenzo durante la mattinata, nel quale ha distrutto la Yamaha R1 versione 2023 equipaggiata con il nuovo forcellone (pienamente promosso dal pilota per il grip offerto); fortunatamente per lui nessuna conseguenza fisica, se non una botta a una gamba che non ha inficiato il lavoro successivo con la moto 2022.

Jonathan Rea è uscito alla distanza e si è issato in seconda posizione nei suoi ultimi giri. Kawasaki è stata silenziosa, provando piccolissimi dettagli per provare a migliorare un pacchetto giunto già al limite del potenziale. Di tutt’altra filosofia è Ducati, che ha aggiornato la Panigale V4R in modo massiccio e ha impressionato sul ritmo gara con Alvaro Bautista: lo spagnolo ha siglato tanti giri tra 1’38” alto e 1’39” basso con la gomma SCX, che pur si sposa male con il freddo di Jerez. Non male anche Michael Ruben Rinaldi, quarto in classifica con un passo simile a quello di Razgatlioglu e Rea.