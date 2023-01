Bagnaia è stato premiato a Rimini durante la cerimonia dei "Caschi d'Oro" per il Mondiale vinto nel 2022: "In realtà io sono già proiettato verso la nuova stagione, perché c’è tanto lavoro da fare a partire dai test di Sepang, saranno importanti per partire con una buona base a differenza del 2022. Bastianini compagno di box? Ridiamo e scherziamo insieme, sarà tosta perché entrambi siamo in Ducati per vincere, ma siamo intelligenti e sappiamo che lavorare insieme ci porterà a stare davanti"