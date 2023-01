Bezzecchi è tra i piloti premiati alla cerimonia dei Caschi d’Oro svolta a Rimini. Il pilota Mooney VR46, dopo aver vinto il titolo di Rookie of the Year nel 2022, è pronto a un’altra grande stagione: "Sono tornato dopo due giorni a Portimao con l’Academy, è sempre bello andare in moto con Vale. Il 2022 è stato fantastico, oltre le mie aspettative. Nel prossimo Mondiale voglio migliorare ancora, l’obiettivo è conquistare la mia prima vittoria in MotoGP, cercando di essere competitivo senza troppe beghe in testa"