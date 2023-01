Caschi d'Oro 2022, la diretta streaming della premiazione

Serata dedicata ai campioni di ieri e di oggi del motociclismo sul palco del Teatro Galli di Rimini con i "Caschi d'Oro", cerimonia che torna a sei anni di distanza dall'ultima volta. Presenti tanti piloti, da Agostini a Bagnaia, passando per Bastianini, Bezzecchi, Biaggi, Capirossi e molti altri ancora. L'evento sarà trasmesso in diretta tv dalle 19:15 su Sky Sport MotoGP, in live streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP

Dopo sei anni di assenza torna dal vivo la cerimonia dei "Caschi d’Oro", ovvero gli "Oscar" del motociclismo italiano, da seguire in diretta tv su Sky Sport MotoGP martedì 31 gennaio dalle 19:15 (disponibile anche in live streaming su skysport.it e sulla pagina YouTube di Sky Sport MotoGP). Sul palco del Teatro Galli di Rimini saranno premiate oltre 40 persone tra leggende, campioni del mondo e piloti capaci di mettersi in evidenza durante la stagione 2022, ma anche team manager, personaggi del paddock e addetti ai lavori: un "parterre de roi" da ben 60 titoli mondiali. Verranno ripercorsi gli ultimi cinque decenni di storia del motociclismo sportivo. Si partirà dagli anni Settanta, fino ad arrivare al 2022, stagione trionfale per il motociclismo italiano con le vittorie di Pecco Bagnaia e della Ducati nella MotoGP e di Andrea Verona nell’Enduro, entrambi presenti all’evento riminese.