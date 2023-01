Nel 2023 ci saranno due Aprilia in più in pista, grazie al nuovo team satellite RNF. È uno step di crescita importante, come sottolinea Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia, alla cerimonia dei Caschi d’Oro: "Il team satellite è un grosso impegno, ma è anche una grande opportunità, ci darà tanti dati e informazioni. Il nostro scopo è prima di tutto migliorarci, vincere il Mondiale per adesso è un obiettivo un po' ambizioso, ma la direzione è quella"

