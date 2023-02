Dal 10 al 12 febbraio i piloti della MotoGP torneranno in pista a Sepang i primi test ufficiali del 2023, Bagnaia si presenza all’appuntamento da campione del mondo in carica: "Sono molto contento di tornare in sella, proviamo una moto nuova, sono molto carico. Non vedo l’ora di vedere le prime immagini con il numero 1 sul cupolino. Più che per i tempi, questi test servono per dare una linea da tracciare agli ingegneri. L’avversario da battere? Quartararo"

TEST SEPANG, LA GUIDA TV