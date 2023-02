Marc Marquez è legato a Honda fino al 2024, ma c'è davvero una possibilità che il rapporto si interrompa anzitempo? "Non posso parlare di questo prima dell'inizio della stagione - ha chiarito lo spagnolo a Sky prima dei test in Malesia -. Ho ancora un contratto di 2 anni con Honda e voglio vincere, se possibile, con Honda. Spero, però, in un passo in avanti e in una moto competitiva per lottare per il titolo". Poi sulle condizioni fisiche: "Sono contento, non sono ancora al 100% ma conto di esserlo per Portimao"