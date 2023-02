Prima giornata in pista a Sepang per lo Shakedown dedicato ai collaudatori: miglior tempo per Cal Crutchlow su Yamaha, davanti al rookie Augusto Fernandez su GasGas. I tester proseguiranno anche nella giornata di lunedì 6 febbraio e martedì 7, antipasto prima dei test ufficiali in programma in Malesia dal 10 al 12 febbraio