test motogp

La Ducati porta in pista una nuova carena 'effetto suolo' in stile Aprilia e un comando sblocca-abbassatore sul semi-manubrio. Diverse novità anche per Noale, tra cui un cupolino con due feritoie per migliorare l'aerodinamica. Yamaha testa il motore 2023 e sfoggia un air intake più ampio. Nuovo motore anche per la KTM, mentre Marquez manda in 'pensione' la Honda 2022 e inizia a provare la moto 2023. Ecco cosa abbiamo visto nella prima giornata di test ufficiali a Sepang TEST SEPANG, I TEMPI DELLA 1^ GIORNATA