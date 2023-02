Contatto pericoloso nei test di Sepang tra Bagnaia e Pol Espargaró, durante un giro di uscita dai box. La staccata dello spagnolo è al limite, considerando che si tratta di un out lap: va lungo in curva, non guarda e si rimette in traiettoria, intrecciando la linea di Pecco. Gesto di stizza tra i piloti. "Eravamo entrati in pista insieme, ha frenato forte per superarmi, ha esagerato un po' - spiega il ducatista -. Mi ha preso in pieno, ma giriamo vicini, ci può stare"

PECCO: "ESPARGARÓ MI HA TAGLIATO LA STRADA"