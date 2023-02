Jorge Martin è stato il più veloce della seconda giornata di test a Sepang grazie al suo 1:58.736. Ma il pilota spagnolo ha chiuso dolorante, con tanto di controlli al centro medico per colpa di una caduta ad alta velocità. "In una curva non ho visto l'acqua, sono andato a terra e mi sono procurato un'abrasione importante alla mano destra - ha spiegato a Sky Sport il pilota Pramac -. Speriamo domenica di non avere dolore e poter tornare in pista"

