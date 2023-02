A nemmeno un anno dal ritiro, Andrea Dovizioso è stato inserito tra le MotoGP Legends: la cerimonia si terrà al Mugello in occasione del GP d'Italia 2023. "Che sorpresa, è un onore essere in questa lista di leggende", ha spiegato il tre volte vice-campione del mondo con la Ducati. Ezpeleta: "Un campione, sempre presente nelle più belle battaglie degli ultimi Mondiali" Condividi

Andrea Dovizioso sarà nominato tra le MotoGP Legends nel 2023. Il pilota italiano sarà inserito nella Hall of Fame al Mugello, davanti ai tifosi che l'hanno sostenuto per quasi 20 anni nel Motomondiale. Al Sachsenring sarà invece la volta di Hans-Georg Anscheidt, pilota tedesco capace di vincere tre Mondiali nella classe 50 nel 1966, 1967 e 1968.



La carriera di Dovizioso Dovizioso ha vinto il Campionato del Mondo 125cc nel 2004, è cresciuto fino a diventare uno sfidante costante nella classe 250 e poi ha fatto il suo debutto in MotoGP nel 2008, conquistando il suo primo podio nella classe regina come debuttante. La stagione successiva ha ottenuto la sua prima vittoria nella classe regina con la Honda, prima di passare in Yamaha Tech3. Nel 2013 il passaggio in Ducati. Nel 2014 Dovi ha ottenuto due podi, nel 2015 cinque e nel 2016 altri cinque, inclusa una vittoria storica nel Gran Premio della Malesia, la sua prima dal 2009. L'italiano è stato secondo in campionato nel 2017 , 2018 e 2019, ottenendo 12 vittorie in tre stagioni. La sua ultima è al Gran Premio d'Austria 2020. Dopo un breve anno sabbatico, Dovizioso è tornato alle competizioni nell'ultima parte del 2021 come pilota del Team Indipendente con la Yamaha prima di ritirarsi a Misano nel 2022.

Dalla Ducati alla Yamaha, la carriera di Dovizioso Dovizioso si ritira dalla MotoGP dopo aver corso la sua ultima gara a Misano (12° al traguardo). Andrea chiude così una carriera durata 21 anni nel Motomondiale, con un titolo conquistato nel 2004 nella classe 125. Ha corso con tante case (da Aprilia a Yamaha, passando per la Honda), ma è con Ducati che ha scritto le pagine più belle della sua storia: è stato tre volte vicecampione del mondo della MotoGP con duelli epici contro Marc Marquez IL RACCONTO DELLA SUA ULTIMA DOMENICA. VIDEO L'ingresso nel Motomondiale di Dovizioso avviene nel 2001, quando prende parte per la prima volta a un Gran Premio con un'Aprilia al Mugello, in qualità di wildcard. Nel 2002 venne ingaggiato dal Team Scot per disputare con una Honda il Campionato del mondo della 125. Nella sua stagione di debutto ottiene un 9° posto come miglior piazzamento. Nella gara inaugurale del 2003 arriva quinto e raggiunge il podio al GP successivo, in Sudafrica. In quella stagione sale sul podio in altre tre occasioni e si merita un contratto con una moto ufficiale per il 2004, ereditando la moto con cui Daniel Pedrosa ha conquistato il titolo.

Dovizioso: "Che sorpresa! Un onore essere una leggenda MotoGP" "Quando me l'hanno detto, sono rimasto davvero sorpreso. Leggendo l'elenco delle leggende è una bella sensazione sapere che il mio nome verrà aggiunto. Ho avuto una lunga carriera ma non mi aspettavo di essere nominata una Leggenda – e certamente non così presto – ma è davvero un onore. Non vedo l'ora di tornare al paddock per visitare, ed essere inserito nel Gran Premio d'Italia lo rende davvero speciale. Sono sorpreso e molto felice, felice di diventare una leggenda della MotoGP".

Ezpeleta: "Dovi nelle più belle battaglie della MotoGP" "Andrea era già un campione del mondo all'inizio della sua carriera e anni dopo ci stava ancora entusiasmando come parte fondamentale di alcune delle migliori battaglie nell'era moderna della MotoGP. È stato un piacere per noi vederlo gareggiare e ottenere alcune delle vittorie in MotoGP più ravvicinate che io possa ricordare. È senza dubbio un mito".