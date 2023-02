Superbike, doppietta Ducati con Bautista-Rinaldi

Ducati domina la domenica australiana con Bautista e Rinaldi davanti a tutti in Superpole Race e Gara 2. Locatelli terzo, Rea e Razgatlioglu perdono punti

Fine settimana da sogno per i colori Ducati Aruba a Phillip Island. Il primo round della stagione si tinge di rosso grazie alla tripletta di Alvaro Bautista e al doppio podio di Michael Ruben Rinaldi nelle gare di domenica, più le due vittorie di Nicolò Bulega in Supersport. Bautista sale a 35 successi in Superbike e diventa il quinto pilota più vincente di sempre nel campionato.