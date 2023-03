Luca Marini, alla seconda stagione con Mooney VR46, apprezza molto la nuova livrea della sua Ducati: "Mi piace tantissimo: c’è più nero, è più aggressiva, più cattiva. Non è solo bella, è stata anche molto veloce nei test. Siamo forti, ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione, possiamo raccogliere tanti risultati. Il mio obiettivo è cercare di vincere almeno una gara. Mi sento pronto, quest’anno mi sono preparato nel migliore dei modi per realizzare i nostri sogni"

ROSSI: "LOTTEREMO PER VINCERE"