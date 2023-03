Bagnaia: "Ci manca poco per essere al 100%"

Le parole del campione del mondo in carica alla vigilia degli ultimi due giorni di test precampionato in Portogallo: "Sarà fondamentale riprovare le diverse carene testate in Malesia e lavorare sul weekend di gara e sulla gara sprint". Bastianini: "Ci aspettano due giornate intense, non vedo l'ora di gareggiare"

Dopo le ottime risposte in Malesia, la Ducati si prepara agli ultimi due giorni di test precampionato a Portimao , teatro nel weekend dal 24 al 26 marzo del primo Gran Premio della stagione 2023 in MotoGP. "Questo test sarà davvero importante, ci manca poco per essere al 100% e sono sicuro che qui riusciremo a completare il nostro lavoro" ha spiegato Pecco Bagnaia . Il campione del mondo in carica, insieme a Enea Bastianini, cercherà di completare il lavoro di sviluppo della Desmosedici, ma con un occhio già rivolto al primo weekend di gara con la novità della sprint race. "Sarò fondamentale riprovare le diverse carene testate in Malesia per poter avere altri dati da analizzare prima di prendere una decisione finale - ha aggiunto Bagnaia - Dovremo lavorare anche sul weekend di gara e soprattutto sulla gara sprint . Saranno due giornate intense, ma sono pronto ed entusiasta di rimettermi a lavoro".

Bastianini: "Non vedo l'ora di gareggiare"

leggi anche

Iannone in pista con la Ducati: al box c’è Elodie

Stesse sensazioni anche per Enea Bastianini che si è già ambientato nel team ufficiale nel migliore dei modi: "Sono contento di tornare in pista, mancano due settimane alla prima gara e non vedo l'ora - ha spiegato il pilota riminese - Nonostante a Sepang siamo riusciti a completare buona parte del programma, anche qui ci aspettano due giornate molto intense. In più, bisognerà iniziare a lavoare sulla messa a punto della moto per la gara e simulare una gara sprint per capire come dovremo affrontare questa novità".