Aprilia protagonista nel sabato di test a Portimao: la casa di Noale ha sfoggiato una nuova tipologia di ali chiamate"fork wings": sono attaccate alla forcella anteriore e hanno l'obiettivo di aumentare il carico aerodinamico e la pulizia dei flussi. Ali supplementari anche sulla Yamaha di Morbidelli, mentre la Ducati testa l'evoluzione della carena 2022 . In casa Honda telaio snellito per Marquez nel tentativo di ottenere maggior flessibilità. Di seguito tutte le novità casa per casa

I TEMPI DEL SABATO A PORTIMAO