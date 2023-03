Fabio Di Giannantonio ha chiuso in anticipo i suoi test a Portimao: il pilota del team Gresini è stato dichiarato "unfit" dopo la caduta ad alta velocità del sabato, quando aveva battuto la testa rovinando anche il casco. La tac in ospedale è risultata negativa, ma i medici in via precauzionale hanno preferito non farlo scendere in pista