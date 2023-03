Espargaró si opera, primo Gp non a rischio

MotoGp

I test di Portimao erano l'ultima occasione per provare le novità tecniche in vista dell'inizio del Mondiale (prima gara in programma il 26 marzo, proprio in Portogallo). Proviamo a fare un bilancio per vedere chi è soddisfatto dal lavoro svolto in questa fase pre-stagionale e chi invece dovrà ancora sviluppare la moto per farsi trovare pronto al via. Il Motomondiale 2023 sarà tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a cura di Sandro Donato Grosso