Un titolo che cambia la vita fuori e dentro la pista. È passato solo un anno, ma per Pecco Bagnaia è tutta un’altra storia. Nel marzo 2022 i test invernali furono un incubo, per via di una moto che non funzionava a dovere e che condizionò l’inizio del Mondiale. E’ arrivata poi la riscossa e un finale travolgente, che ha portato al titolo, il primo di un italiano su moto italiana dopo Giacomo Agostini nel 1972. Da allora Bagnaia è in stato di grazia, i test invernali sono stati decisamente positivi, in Malesia è stata deliberata la GP23 che è un passo avanti rispetto alla vecchia moto, in Portogallo il pilota italiano ha preparato come meglio non poteva il debutto stagionale.