C'erano pochi dubbi ma adesso è ufficiale: a 10 giorni dall'operazione all'avambraccio destro per risolvere la fibrosi muscolare, Aleix Espargaró è stato dichiarato "fit" dai medici. Il pilota dell'Aprilia sarà così al via del primo GP della stagione a Portimao, LIVE su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW domenica 26 marzo. E sabato 25 lo spettacolo raddoppia con le qualifiche alle 11:45 e la grande novità della gara sprint alle 16 (anche in chiaro su TV8, in streaming su skysport.it e YouTube)