Questo weekend Bastianini correrà la sua prima gara da pilota ufficiale Ducati, un’emozione che ha provato a spiegare in conferenza: "Sono davvero entusiasta per il mio primo GP in rosso. Il 2022 è stato superiore alle mie aspettative, fare meglio quest'anno sarà complicato. Ci sono tanti piloti che possono vincere il titolo, non so chi sia il favorito. Penso che il mio primo rivale sia Bagnaia perché porta il numero 1 sul cupolino, dovrò fare qualcosa di speciale per fare meglio di lui"

LA GUIDA TV DI PORTIMAO