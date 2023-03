E' di Holgado il miglior tempo del venerdì in Moto3 a Portimao. Lo spagnolo precede Moreira e Munoz, tutti in sella a Ktm. Sasaki è quarto, Riccardo Rossi ottavo e primo degli italiani. Il GP del Portogallo è in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Holgado, Moreira, Munoz, la Moto 3 riparte da questi tre piloti. Due spagnoli e un brasiliano (Moreria) chiudono la prima fila virtuale nella giornata d’apertura a Portimao. Tutti in sella a moto Ktm, a ribadire la superiorità, salvo sorprese future, delle moto austriache. Dei big della scorsa stagione è rimasto Ayumu Sasaki, quarto al termine della passata stagione, quarto nel venerdì portoghese. Il giapponese corre con Husqvarna, una Ktm diversamente battezzata, tanto per rimarcare la differenza con la Honda che fino al sesto posto è di fatto inesistente. Kaito Toba, è il primo nome dell’ala dorata, Riccardo Rossi, ottavo il secondo. Il genovese, rimasto al team Sic58, si è piazzato in zona sicurezza (passano i primi quattordici alla Q1 di sabato), ma tutt’altro che soddisfatto: "Le Ktm hanno molta più aderenza". La scivolata del mattino, a sentire lui, è la conferma del suo desiderio di partire forte. “Sono qui per fare bene, sono partito all’attacco” ha spiegato con un filo d’amarezza per la posizone a fine giornata.

Riccardo e Stefano Nepa (10°) sono la coppia tricolore su cui puntare le attenzioni. Filippo Farioli (25° e ultimo degli italinai), un 2005, si è invece meritato l’ingresso nello squadrone Ktm. All’appello manca Fenati - undicesima stagione in Moto3 - che ha rimandato a sabato mattina il time attack, insieme al neo compagno di squadra Matteo Bertelle (23°). L’ascolano, rimasto con il Rivacold Snipers Team, è tra quelli che non hanno cambiato casacca. Tatsu Suzuki (13°) e Jaume Masia (12°) sono invece passati con Leopard. Il team Gas Gas campione del mondo, orfano della coppia d’oro Guevara e Garcia, passata in Moto2, ha puntato su David Alonso e Ryusei Yamanaka.