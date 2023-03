Joan Mir dovrà scontare un long lap penalty nel GP del Portogallo in programma domenica 26 marzo (diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW): questa la decisione dello Stewards Panel dopo il contatto da brividi con Fabio Quartararo durante la gara sprint. Una manovra giudicata dai commissari pericolosa e che complicherà i piani dello spagnolo della Honda, in una gara che lo vedrà partire dalla 14^ casella

