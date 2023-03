Sabato 25 marzo è un giorno storico per la MotoGP, dato che a Portimao farà il suo esordio il nuovo format della gara sprint (che sarà riproposto in tutti i Gran Premi del Mondiale). Sarà possibile seguire questo spettacolare evento dalle 16 in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW, in chiaro su TV8, in streaming sul sito skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP GP PORTIMAO, LE QUALIFICHE LIVE Condividi

Insieme al calendario esteso a 21 gare, la gara sprint sarà la novità più importante del 2023. Di fatto raddoppierà il numero della gare e quindi dei podi. La Dorna l’ha fortemente voluta per ridare smalto al campionato. La gara del sabato dovrebbe richiamare il pubblico in circuito anche nella giornata storicamente dedicata alle qualifiche, meno seguita rispetto alla domenica del Gran Premio.

Come funziona la gara sprint Il programma del weekend risulterà in parte stravolto e funzionerà cosi: la gara sprint verrà disputata il sabato pomeriggio in tutti i Gran Premi, su una distanza pari al 50% della gara domenicale. I punti saranno assegnati a partire dal vincitore che ne riceverà 12, e via via a scalare fino al nono classificato che ne otterrà 1. La griglia di partenza sarà determinata dalle qualifiche, che manterranno il formato Q1-Q2 e si disputeranno il sabato mattina subito dopo le prove libere 3 (la cui durata verrà ridotta a 30 minuti), sessione che di fatto prenderà il posto delle prove libere 4 (la seconda sessione di prove del venerdì guadagnerà pertanto un quarto d’ora). Il responso delle qualifiche servirà anche a determinare lo schieramento della domenica, che perderà il warm up delle classi minori e vedrà dimezzato quello della classe regina, per dare spazio all’intrattenimento per il pubblico, la "Rider Fan Parade". La MotoGP sarà l’ultimo appuntamento di ogni giornata, dalle prove alle due gare, per uniformare ulteriormente il format del weekend.

Le conseguenze del nuovo format Fin qui lo schema che ha suscitato reazioni contrastanti: promosso dalla maggioranza della Case, ma solo in parte dai piloti. Quest’ultimi, con Quartararo in testa, temono l’aggravio di stress e di rischio; una caduta il sabato potrebbe infatti compromettere la gara del giorno dopo. E l’idea di arrivare bolliti domenica sera, con un calendario così serrato, crea qualche apprensione. D’altro canto, la gara sprint non costituisce una novità assoluta: l’hanno già sperimentata in Formula 1 e in Superbike, ma a differenza di quest’ultima la MotoGP ha davanti a se un calendario lungo il doppio (21 gare contro 13 della Superbike). Il Mondiale delle derivate di serie deve però affrontare dei weekend parecchio intensi, tra Superpole, Gara 1 e Gara 2, e col tempo ha dimostrato di aver metabolizzato lo schema. Difficile comunque fare un paragone a tavolino, viste le differenza di potenza e frenata tra le due categoria.

La gara sprint di Portimao in LIVE streaming Sabato 25 marzo, in occasione del primo Gran Premio della stagione in Portogallo, si inaugura il nuovo format della gara sprint: l'esordio della Sprint Race sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW, ed eccezionalmente anche in chiaro su TV8, in streaming sul sito skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport MotoGP. Sarà una prima volta storica da non perdere.