l'incidente

La prima gara sprint della storia della MotoGP non è stata fortunata per Enea Bastianini, steso da Luca Marini al secondo giro: il pilota Ducati ha subito la frattura della scapola destra. Enea salterà la gara di domenica e con tutta probabilità anche il weekend dell'Argentina di settimana prossima. Proverà a recuperare per il GP ad Austin del 16 aprile. 'Farò di tutto per esserci negli Stati Uniti', ha commentato a Sky in serata MOTOGP, LA GARA DI PORTIMAO LIVE