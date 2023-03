Bagnaia firma una splendida doppietta a Portimao, primo appuntamento del Mondiale 2023: Pecco vince sia la sprint del sabato sia la gara della domenica, quest’ultima caratterizzata dal brutto incidente tra Marc Marquez e Oliveira. Un episodio che il campione del mondo commenta così: "Troppi incidenti in questo weekend? Non dipende dal nuovo format, ma dall’approccio del pilota"

Doppietta nel primo appuntamento dell’anno, cosa è cambiato rispetto all’inizio del Mondiale 2022?

"L’anno scorso siamo partiti con dei problemi, nel momento in cui ci siamo raccolti tutti insieme siamo riusciti a trovare delle soluzioni. Il gruppo di lavoro fa la differenza, quest’anno siamo partiti in modo opposto rispetto al 2022, la moto mi piace di più e si adatta meglio al mio stile di guida. Questo rappresenta un bel passo avanti, stiamo lavorando bene, perdiamo un po' di top speed, ma comunque è uguale. Abbiamo guadagnato talmente tanto in guidabilità che questa modifica ci darà una grande mano"

La tua gara è stata facile o difficile? Hi gestito la presenza di Vinales alle spalle oppure l’hai sofferta?

"Ero un po' al gancio con la gomma anteriore, e alla fine anche con la gomma posteriore, sapevo che era importantissimo gestirle e non usarle in modo sbagliato. Vinales spingeva molto, ma sapevo che avrei potuto vincere mantenendo quel passo. Sono contento perché sapevo che non era scontato iniziare la stagione così, è proprio cambiato tutto rispetto all’inizio del Mondiale 2022"

Ti riesce tutto molto bene. Gli errori dell’anno scorso ti hanno aiutato a crescere?

"Mi trovo bene sulla moto e tutto sta funzionando, abbiamo lavorato tanto per correggere i miei errori dell’anno scorso. Vedremo come andrà in Argentina, il potenziale è molto alto, siamo a un buonissimo livello, dobbiamo continuare così"