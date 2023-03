Prima di salire sul podio per festeggiare, i tre piloti che hanno chiuso in testa la gara si sono ritrovati dietro le quinte a commentare l’incidente tra Marc Marquez e Oliveira. Bezzecchi: "Povero Miguel, spero stia bene". Bagnaia: "Che botta, che sfiga". Vinales esclama: "Madre de Dios". Nessuna frattura per il portoghese dell’Aprilia RNF, per lo spagnolo della Honda possibile frattura alla mano destra (Marquez è stato penalizzato con due long lap da scontare nel prossimo GP)

LE INTERVISTE: MARQUEZ - OLIVEIRA