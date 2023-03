MotoGp

Al 3° giro del GP del Portogallo Marquez in Curva 3 Marquez perde il controllo della sua moto e falcia Miguel Oliveira, autore di una grande partenza. Ritiro per entrambi, con il pubblico di Portimao che fischia lo spagnolo per aver spezzato il sogno del pilota padrone di casa. Poi le scuse di Marc: 'Errore mio, giustamente mi hanno dato 2 long lap penalty da scontare la prossima gara'. Per il pilota di Cervera possibile frattura al 1° osso metacarpale della mano destra IL VIDEO DELL'INCIDENTE