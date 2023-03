Ascolti al top per la MotoGP su Sky

Ascolti al top su Sky per la MotoGP e il Gran Premio del Portogallo, prima gara del Motomondiale del 2023. La gara di Portimao è stata vista da 824 mila spettatori medi, con il 6,6% di share. Su skysport.it, inoltre, per la prima Sprint Race trasmessa in live streaming, sono state circa 1 milione le visite, con 900 mila video views e 6 milioni di pageviews

GLI HIGHLIGHTS DEL GP PORTOGALLO