Moto 2 e Moto 3, GP Rio Hondo: numeri e curiosità

Dopo il GP di Portimao ritornano a correre Moto2 e Moto3 a Rio Hondo. Italia e Spagna le nazioni con il maggior numero di successi in entrambe le categorie, con Kalex che, tra i costruttori in Moto2, vanta ben 7 successi su 7 mentre la sfida in Moto3 è più equilibrata con Honda e KTM che si dividono 3 vittorie a testa, una sola per la Gas Gas