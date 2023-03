Ricorso Marquez, oggi la decisione: gli scenari

Vel video Antonio Boselli analissa gli scenari del ricorso Honda. Dopo l’incidente di Portimao che ha coinvolto Oliveira, lo spagnolo è stato penalizzato con due long lap penalty. La Fim in un primo comunicato ha indicato che la sanzione sarebbe stata scontata in Argentina (dove Marquez infortunato non correrà), poi ha rettificato: provvedimento rimandato al rientro in pista del pilota. Oggi la decisione dei commissari...

GP ARGENTINA, LA GUIDA TV