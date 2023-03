Andrea Migno è stato chiamato dal team CIP Green Power Moto3 per rimpiazzare l'infortunato Fellon in Argentina. Prima del battesimo in pista il pilota italiano ha dovuto fare i conti con una tradizione: dare un nome alla propria moto. E così il pilota di Cattolica ci ha pensato una notte prima di prendere la sua decisione: "L'ho chiamata Elodie e Iannone lo sa!". Nel VIDEO Migno spiega la scelta e svela la conversazione avuta con "The Maniac"

