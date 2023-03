A causa dello scarso utilizzo durante l'anno, Termas de Rio Hondo è una pista con l'asfalto molto sporco. Questo fattore, combinato con il rischio pioggia, potrebbe rendere le prove del venerdì davvero imprevedibili. Le Libere 1 della MotoGP scattano oggi alle 15:45, le Libere 2 alle 20. Il GP Argentina è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW GP ARGENTINA, LA GUIDA TV Condividi

La MotoGP riparte dall'Argentina, dove oggi alle 15:45 scatterà la prima sessione di prove libere della top class. Le Libere 2 sono in programma alle 20, tutto il programma è in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Termas de Rio Hondo è una pista che l'anno scorso ha visto l'Aprilia vincere per la prima volta in classe regina con Aleix Espargaró. Il successo dello spagnolo è stata la ciliegina sulla torta di un palmares che ha visto Noale 19 volte campione del mondo piloti nel Motomondiale, tra classe 125 e 250.

GP Argentina 2022: Aleix Espargaró esulta sul podio di Termas dopo il primo storico successo dell'Aprilia in MotoGP - ©Motorsport.com

Ducati a caccia del primo successo La pista di Termas de Rio Hondo in 7 edizioni non ha mai visto vincere una Ducati. Con la defezione di Marc Marquez, soltanto Aleix Espargaró e Vinales sono presenti nell'albo d'oro tra i piloti in attività. Il tracciato misura 4.8 chilometri e presenta 14 curve, un lungo rettilineo di oltre mille metri e una superficie sempre molto sporca per via dello scarso utilizzo. I record risalgono ancora tutti all'era Bridgestone: il giro più veloce di sempre lo ha segnato Marc Marquez nel 2014 in 1:37.683, il best lap in gara invece è di Valentino Rossi, che l'anno dopo vinse e segnò un tempo sul giro di 1:39.019. Aggiornata all'anno scorso invece la top speed, con Pecco Bagnaia che ha raggiunto su Ducati i 345.5 chilometri orari.

L'incognita del meteo Oltre alla pista sporca, causata dal poco utilizzo del tracciato, a Termas de Rio Hondo c'è anche l'incognita meteo per questo weekend, o quantomeno per le prove libere. Le previsioni dicono che potrebbe piovere venerdì, un fattore che mescolato allo sporco presente sul circuito potrebbe rendere l'asfalto molto insidioso. In queste condizioni estreme potrebbero brillare alcuni specialisti del bagnato come Jack Miller e Johann Zarco.

GP Argentina, il programma di venerdì 31 marzo su Sky Ore 13.55: prove libere 1 Moto3

Ore 14.45: prove libere 1 Moto2

Ore 15.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 16.40: paddock live

Ore 18.10: paddock live

Ore 18.15: prove libere 2 Moto3

Ore 19: prove libere 2 Moto2

Ore 19.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 21: Paddock Live Show

Ore 21.30: Talent Time