Il pilota spagnolo della Honda, caduto al primo giro della Sprint di Termas de Rio Hondo, è stato trasportato in elicottero al vicino ospedale di Santiago del Estero: Mir ha preso una botta alla caviglia destra e ha anche sbattuto la testa. Non ha perso conoscenza ma verrà tenuto sotto osservazione. A questo punto è in dubbio la sua presenza per il Gran Premio di domenica 2 aprile alle 19 (diretta Sky Sport e in streaming su NOW)

Momento difficile per la Honda e il team ufficiale. Già privo di Marc Marquez, costretto al forfait in Argentina dopo la frattura al primo metacarpo della mano destra rimediata a Portimao nell'incidente da brividi con Miguel Oliveira, adesso anche Joan Mir rischia di saltare il Gran Premio. Colpa di una caduta al primo giro della gara sprint: lo spagnolo è stato portato al centro medico e poi trasportato in elicottero al vicino ospedale di Santiago del Estero, a circa 80 chilometri da Termas de Rio Hondo. L'ex rider Suzuki nell'incidente ha sbattuto la testa: non ha perso conoscenza, ma necessita comunque di osservazione. Inoltre lamenta una contusione alla caviglia destra, la stessa che si era infortunato lo scorso anno in Austria (con 4 gare saltate). Non dovrebbero esserci nuove fratture, ma gli esami confermeranno le prime sensazioni. A questo punto è da capire se il campione del mondo 2020 riuscirà a tornare in sella per il Gran Premio dell'Argentina di domenica 2 aprile (diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e streaming su NOW). Un GP in cui Honda rischia di non avere nessuno dei due piloti ufficiali al via.