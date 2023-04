Pole di Ayumu Sasaki a Termas de Rio Hondo: il pilota giapponese ha preceduto Oncu e Moreira. Giornata no per gli italiani, con Andrea Migno unico a salvarsi col nono tempo. Domenica Gran Premio della Moto3 alle 16 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Ayumu Sasaki, quinta pole in Moto3 e senza bisogno di scie. Un segnale importante in previsione della gara. "Avevo un buon tempo, ero nervoso - ha raccontato il pilota dell’Husqvarna -, perché me l’hanno cancellato, ho mantenuto la calma e sono rientrato sapendo che tutti mi aspettavano". Con un furbo taglio di percorso il giapponese si e’ scrollato di dosso gli inseguitori per poi firmare un giro magistrale. Sulla pista finalmente asciutta è resuscitato Deniz Oncu, dopo la sfortunata trasferta portoghese e dopo due giorni di prove in sordina a Termas de Rio Hondo. Chiude la terza fila Diogo Moreira, il diciottenne gioiellino brasiliano alla sua seconda stagione in Moto3. Salito sul podio alla prima gara, a Portimao, è spinto dai favori della critica e dell’ambiente (che tifa sempre per i giovani piloti extraeuropei).